Суд оставил под арестом сестер Хачатурян по делу об убийстве отца

Мосгорсуд признал законным арест трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Защита в своей апелляционной жалобе настаивала на изменении меры пресечения и просила заменить содержание сестрам под стражей на домашний арест. Однако прокурор выступила против удовлетворения ходатайства адвокатов.

"Выслушав мнения сторон, руководствуясь нормами УПК, суд апелляционной инстанции постановил: решение Останкинского районного суда оставить без изменений, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.

Останкинский районный суд 2 августа заключил сестер Хачатурян - старшую Крестину, среднюю Ангелину и младшую, 17-летнию Марию стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском СИЗО-6. Девушкам предъявлено обвинение в убийстве 57-летнего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об убийстве отца - Михаила Хачатуряна - в полицию сообщили сами дочери. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания.

Также как стало известно во время заседания в Мосгорсуде у прокуратуры "имеются сведения о применении в отношении сестер Кристины и Ангелины Хачатурян их отцом сексуального насилия". После заседания в Мосгорсуде адвокаты заявили, что будут настаивать на переквалификации обвинения с "убийства" на "самооборону".