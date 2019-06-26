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26.06.2019 16:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

На десять тысяч рублей Таштагольский городской суд оштрафовал руководителя местного ЗАГСа, которая зарегистрировала брак своей знакомой с мужчиной, находящимся при смерти, без его согласия.

Фото: iStock
Стали известны регионы, где заключается больше всего браков

Как писала "РГ", незаконный брак был заключен в июле 2017 года. Жениха, фактически являвшегося гражданским мужем невесты, связали семейными узами, когда он лежал в больнице без сознания. На следующий день после оформления супружеских отношений новобрачный скончался, а вдова вступила в имущественные и личные неимущественные права.

- Руководителю ЗАГСа было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, - напомнила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Подсудимая полностью признала вину, загладила причиненный вред и заявила ходатайство о применении в отношении нее меры уголовно-правового характера - судебного штрафа. И суд удовлетворил ходатайство.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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