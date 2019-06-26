В столице Чечни откроется первая на Кавказе детская парусная регата

Сегодня начнется первая в истории СКФО детская парусная регата - Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Генеральным информационным спонсором соревнований стала "Российская газета".

Состязания продлятся до 30 июня на "Грозненском море" - Чернореченском водохранилище, которое находится в черте столицы республики. Как сообщили в оргкомитете регаты, на водную гладь выйдут около 90 юных яхтсменов из Чечни, Москвы и Подмосковья, Волгограда и Краснодарского края. Они поспорят за медали в гонках на одноместных яхтах. Предусмотрены десять дивизионов для пяти возрастов мальчиков и девочек. Самым младшим участникам - восемь лет.

Здесь 27 июня пройдет также уникальный фестиваль.

"В акватории "Грозненского моря" свое мастерство продемонстрируют 39 лучших экстремальных спортсменов страны. Водное шоу подобного уровня состоится впервые и войдет в Книгу рекордов России", - рассказали в Федерации парусного спорта республики.

Также в течение нескольких дней мировые знаменитости парусного спорта проведут для школьников и всех желающих мастер-классы. Среди лекторов будут участники и призеры Олимпийских игр и мировых первенств - Георгий Шайдуко, Олег Хоперский и Татьяна Ларцева, а также документалист и участник нескольких экспедиций в Арктику и Антарктиду Ольга Стефанова.

Организаторами первой детской регаты и фестиваля выступают мэрия города Грозного и Федерация парусного спорта ЧР. Генеральные информационные партнеры ФПС ЧР - "Российская газета" и ТАСС. С подробной программой детской регаты можно ознакомиться на сайте www.chyf.ru. Здесь можно оставить заявку на участие в соревнованиях.