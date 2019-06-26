С Красной Поляны после селей вывезли 11 тыс кубометров грунта

В горах Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий схода селей. Как корреспонденту "РГ" сообщили в администрации города-курорта, на сегодняшний день уже вывезено 11 тысяч кубических метров грунта.

На месте завалов грязекаменной массы работают 81 специалист и 41 единица техники.

Сейчас восстанавливаются поврежденные участки дороги. Специалисты вывозят каменногрязевую массу, поваленные деревья и ветки, а также проводят расчистку противоселевых укреплений.

Специалисты МУП "Водосток" проводят работу по очистке ливневых систем от мусора для беспрепятственного стока грязевых и дождевых вод. Сейчас от камней и грязи полностью расчищены канализационная насосная станция и коллектор.

Эксперты оценивают состояние оборудования и принимают решение о замене поврежденных участков. Пока водоотведение в этом районе организовано по временной схеме.

Разработана совместная дорожная карта ликвидации последствий схода селя.

Аварийно-восстановительные работы проходят по графику. Оперативный штаб будет работать и контролировать ситуацию до полного окончания восстановительных работ. В районе введен режим ЧС.

Напомним, 24 июня на горном курорте "Роза хутор" в районе Сулимовского ручья на набережной Лаванда сошел сель и перекрыл дорогу. Пострадавших нет.