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26.06.2019 14:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С Красной Поляны после селей вывезли 11 тыс кубометров грунта

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В горах Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий схода селей. Как корреспонденту "РГ" сообщили в администрации города-курорта, на сегодняшний день уже вывезено 11 тысяч кубических метров грунта.

Фото: iStock
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На месте завалов грязекаменной массы работают 81 специалист и 41 единица техники.

Сейчас восстанавливаются поврежденные участки дороги. Специалисты вывозят каменногрязевую массу, поваленные деревья и ветки, а также проводят расчистку противоселевых укреплений.

Специалисты МУП "Водосток" проводят работу по очистке ливневых систем от мусора для беспрепятственного стока грязевых и дождевых вод. Сейчас от камней и грязи полностью расчищены канализационная насосная станция и коллектор.

Эксперты оценивают состояние оборудования и принимают решение о замене поврежденных участков. Пока водоотведение в этом районе организовано по временной схеме.

Разработана совместная дорожная карта ликвидации последствий схода селя.

Аварийно-восстановительные работы проходят по графику. Оперативный штаб будет работать и контролировать ситуацию до полного окончания восстановительных работ. В районе введен режим ЧС.

Напомним, 24 июня на горном курорте "Роза хутор" в районе Сулимовского ручья на набережной Лаванда сошел сель и перекрыл дорогу. Пострадавших нет.

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