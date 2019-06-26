Новости

В барнаульском зоопарке освободили белок 12:45
Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом 12:45
В Петербурге водитель спас 13 маленьких утят 12:43
Утонул гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский 12:35
1,6 миллиона человек пройдут диспансеризацию на Дону до конца года 12:33
В ДНР предотвратили убийство высокопоставленных силовиков 12:32
Володин подарил Зюганову в честь юбилея труды Ленина 12:31
Вышел трейлер нового мультсериала про Скуби-Ду 12:30
В Крыму увеличили время ночной тишины 12:17
Opel представил новую Corsa во второй раз 12:17
В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Трампа 12:15
Госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершатся в 2020 году 12:12
Ученый прокомментировал заявления об отравлении воды в Байкале 12:10
В Уфе 120 дольщиков обманули на 253 миллиона рублей 12:09
Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети 12:06
Трагически погиб гитарист "Песняров" Аркадий Ивановский 12:02
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино 11:58
Определены победители конкурса на спутниковое телевещание 11:56
В Удмуртии подросток утонул, празднуя окончание школы 11:53
Видео: Жители Ямала столкнулись с нашествием насекомых 11:50
ФРГ заинтересовалась российским Единым государственным реестром недвижимости 11:46
Джордж Клуни снимет постапокалипсис-триллер для Netflix 11:45
Уроженца Ингушетии приговорили к 18 годам колонии за терроризм 11:42
В Курске завели дело на стрелявшего при детях полицейского 11:36
Обновленный Audi Q7 стал доступной версией флагманского Q8 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Забудьте об излучении. В смартфонах обнаружили новую опасность
Забудьте об излучении. В смартфонах обнаружили новую опасность
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 12:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жителя Свердловской области оштрафовали за комментарий в соцсети. Высказывание касалось людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и было признано судом унижающим человеческое достоинство.

Как сообщили корреспонденту РИА Новости в Сысертском районном суде, где рассматривалось дело, мужчина оставил комментарий под видеороликом, последовавшая затем лингвистическая экспертиза признала это высказывание гомофобным.

Мусульманки в Гренобле были оштрафованы за плавание в бассейне в буркини

Уралец по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды…" оштрафовали на пять тысяч рублей. Активисты утверждают, что такое на Среднем Урале случилось впервые.

По данным ряда местных СМИ, комментарий был оставлен под видеосюжетом о скандальной выставке детских рисунков на тему толерантности, которую организовали в одной из школ Екатеринбурга в конце прошлого года (тогда, кстати, городская полиция провела проверку и не нашла признаков пропаганды однополых отношений в работах учеников)

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Трампа
Россия примет меры военного характера в ответ на угрозы НАТО по ДРСМД
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси