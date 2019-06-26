Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети

Жителя Свердловской области оштрафовали за комментарий в соцсети. Высказывание касалось людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и было признано судом унижающим человеческое достоинство.

Как сообщили корреспонденту РИА Новости в Сысертском районном суде, где рассматривалось дело, мужчина оставил комментарий под видеороликом, последовавшая затем лингвистическая экспертиза признала это высказывание гомофобным.

Уралец по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды…" оштрафовали на пять тысяч рублей. Активисты утверждают, что такое на Среднем Урале случилось впервые.

По данным ряда местных СМИ, комментарий был оставлен под видеосюжетом о скандальной выставке детских рисунков на тему толерантности, которую организовали в одной из школ Екатеринбурга в конце прошлого года (тогда, кстати, городская полиция провела проверку и не нашла признаков пропаганды однополых отношений в работах учеников)