Новости

В МВД предложили сделать страховку для законопослушных водителей дешевле 17:25
Запуск МЦД позволит создать более 30 тысяч рабочих мест 17:21
Ходовые испытания носителя "Посейдона" начнутся в апреле 2020 года 17:21
Велосипедистов в Денвере начнут наказывать за превышение скорости 17:19
Николь Кидман и Мерил Стрип сыграют в мюзикле Райана Мерфи "Выпускной" 17:13
Поражение цели ударным беспилотником "КУБ-БЛА" сняли на видео 17:12
Новый кроссовер Kia XCeed: маленький клиренс и отсутствие 4х4 17:01
В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха 16:56
В Петербурге на два месяца закроют участок КАД 16:53
Бари Алибасов доказал, что он не симулянт 16:53
Владимир Путин встретится с Терезой Мэй на G20 16:50
Gucci добавили в приложение AR-технологию для примерки кроссовок 16:49
Вологодские полицейские задержали дилера с 38 килограммами наркотиков 16:44
Вблизи озера Байкал смогут построить больницы и школы 16:37
Трамп: Китайская экономика утекает в трубу - сделка в их интересах 16:35
Сквер у театра исключен из списка мест строительства храма в Екатеринбурге 16:27
В Башкирии погрузчик протаранил стоявшую на обочине машину 16:27
Бабушка убьет инвестора: Кустурица решил снять фильм по Достоевскому 16:25
В Екатеринбурге возбудили дело о мошенничестве "Глобал Меда" 16:19
Совфед одобрил закон о выращивании мака в медицинских целях 16:16
Российский Volkswagen Polo задает стандарты обновления 16:13
Губернатор Ленобласти предложил лишать прав за превышение скорости 16:06
Новый Discovery Sport оперативно определился с ценой в рублях 16:00
В Перми сурикаты-блогеры сыграли свадьбу 15:48
В Мурманске магазинного вора вычислили по испачканной спине 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 16:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге возбудили дело о мошенничестве "Глобал Меда"

Текст: Константин Балагаев

Вслед за Москвой в столице Среднего Урала полиция завела дело в отношении сотрудников медцентра, действовавшего под брендом "Глобал Мед", где при помощи обмана и жесткого психологического давления жителей Свердловской области принуждали брать огромные кредиты на предоплату сомнительных услуг.

Фото: ИА "Новый день"
Прокуратура возбудила дела в отношении мошеннических медцентров

Об этом сообщила одна из героинь (в тексте она названа Анной) расследования "РГ" о деятельности сети медцентров "Глобал Мед", до последнего времени работавших, кроме столицы, и в Екатеринбурге. Заместитель начальника контрольно-методического управления главного следственного управления МВД по Свердловской области майор Бочкарев известил потерпевшую, медработника одного из городов Свердловской области, о том, что в действиях сотрудников ООО "Лайф Медикал", одного из множества юридических лиц "Глобал Меда", усматриваются признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ). Дело будут вести сотрудники отдела по расследованию мошенничеств и имущественных хищений, совершенных организованными группами, УМВД по Екатеринбургу. Таким образом, уральская полиция усмотрела-таки признаки мошенничества в действиях сотрудников "Глобал Меда" спустя три года после поступления первых заявлений от свердловчан, пострадавших от обмана. Все эти годы полиция отказывались привлекать лжемедиков к ответственности, ссылаясь на гражданско-правовой характер взаимоотношений между сторонами.

СК: У краснодарского "доктора Франкенштейна" не было диплома

Подвижки, напомним, стали происходить лишь после того, как к делу подключились следователи регионального управления СК РФ. В течение года - с 2018 по 2019 - они вели расследование дела о причинении нашей героине вреда здоровью при оказании услуг (ст. 238 УК РФ). Судебно-медицинские экспертизы не установили однозначной причинно-следственной связи между услугами, оказанными в центре, и ущербом состоянию здоровья пациентки, но одновременно указали: лечение не соответствовало медицинским показаниям при заболеваниях, которые были у Анны, а некоторые процедуры и вовсе не имели и не имеют клинически доказанного лечебного эффекта. Это явные признаки обмана. Прекратив дело по статье 239, следователи СК тут же возбудили по статье 159. По решению прокуратуры Свердловской области СК передал 31 том материалов по подследственности - в МВД. За три месяца следователи-полицейские успели дважды вынести по материалам коллег отказы в возбуждении уголовного дела, но прокуроры опротестовали эти решения. И вот только сейчас свердловские полицейские сделали то, что должны было сделать давным-давно и что значительно раньше сделали их коллеги из Москвы.

Тем временем

Как в столице, так и на Урале расследование "РГ" привлекло внимание прокуроров. Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин поручил коллегам, возглавляющим прокуратуры регионов Уральского федерального округа, обратить внимание на деятельность медицинских и косметологических центров, где людей принуждают брать банковские кредиты. Обратили. Так, по просьбе сотрудников прокуратуры Южного Урала "РГ" составила список из пяти таких центров в Челябинске. Прокуроры проверяют сведения издания.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Халатность врачей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия продлила продовольственное эмбарго
Путин поручил решить проблему кромешной темноты на дорогах
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Видео: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси