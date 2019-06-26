В Екатеринбурге возбудили дело о мошенничестве "Глобал Меда"

Вслед за Москвой в столице Среднего Урала полиция завела дело в отношении сотрудников медцентра, действовавшего под брендом "Глобал Мед", где при помощи обмана и жесткого психологического давления жителей Свердловской области принуждали брать огромные кредиты на предоплату сомнительных услуг.

Об этом сообщила одна из героинь (в тексте она названа Анной) расследования "РГ" о деятельности сети медцентров "Глобал Мед", до последнего времени работавших, кроме столицы, и в Екатеринбурге. Заместитель начальника контрольно-методического управления главного следственного управления МВД по Свердловской области майор Бочкарев известил потерпевшую, медработника одного из городов Свердловской области, о том, что в действиях сотрудников ООО "Лайф Медикал", одного из множества юридических лиц "Глобал Меда", усматриваются признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ). Дело будут вести сотрудники отдела по расследованию мошенничеств и имущественных хищений, совершенных организованными группами, УМВД по Екатеринбургу. Таким образом, уральская полиция усмотрела-таки признаки мошенничества в действиях сотрудников "Глобал Меда" спустя три года после поступления первых заявлений от свердловчан, пострадавших от обмана. Все эти годы полиция отказывались привлекать лжемедиков к ответственности, ссылаясь на гражданско-правовой характер взаимоотношений между сторонами.

Подвижки, напомним, стали происходить лишь после того, как к делу подключились следователи регионального управления СК РФ. В течение года - с 2018 по 2019 - они вели расследование дела о причинении нашей героине вреда здоровью при оказании услуг (ст. 238 УК РФ). Судебно-медицинские экспертизы не установили однозначной причинно-следственной связи между услугами, оказанными в центре, и ущербом состоянию здоровья пациентки, но одновременно указали: лечение не соответствовало медицинским показаниям при заболеваниях, которые были у Анны, а некоторые процедуры и вовсе не имели и не имеют клинически доказанного лечебного эффекта. Это явные признаки обмана. Прекратив дело по статье 239, следователи СК тут же возбудили по статье 159. По решению прокуратуры Свердловской области СК передал 31 том материалов по подследственности - в МВД. За три месяца следователи-полицейские успели дважды вынести по материалам коллег отказы в возбуждении уголовного дела, но прокуроры опротестовали эти решения. И вот только сейчас свердловские полицейские сделали то, что должны было сделать давным-давно и что значительно раньше сделали их коллеги из Москвы.

Тем временем

Как в столице, так и на Урале расследование "РГ" привлекло внимание прокуроров. Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин поручил коллегам, возглавляющим прокуратуры регионов Уральского федерального округа, обратить внимание на деятельность медицинских и косметологических центров, где людей принуждают брать банковские кредиты. Обратили. Так, по просьбе сотрудников прокуратуры Южного Урала "РГ" составила список из пяти таких центров в Челябинске. Прокуроры проверяют сведения издания.