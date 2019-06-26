Россия уплатит взносы в ПАСЕ

Ранее ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме - участники сессии в Страсбурге одобрили соответствующую резолюцию. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Таким образом, Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений.

Подтверждение полномочий делегации создало предпосылки для уплаты взносов страны в бюджет Совета Европы, которые были заморожены в связи с неучастием России, заявил журналистам Петр Толстой.

Решение ПАСЕ он назвал разрывом "санкционной цепи" вокруг РФ.

- Слово "победа" в данном случае неуместно, потому что мы ни с кем не воюем, - заявил он, - но это возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, возможность закончить с украинской пропагандой, это, прежде всего, разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России наши недоброжелатели.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал оценить недостойное поведение делегации Украины в ПАСЕ. Представители украинской стороны оскорбляли российских депутатов и журналистов.

- Это злость, это хамство, это агония. Это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится. Конечно, такое поведение должно получить адекватную оценку, - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".