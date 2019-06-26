Стоимости нефти Brent повысилась до 66 долларов за баррель

Североморская нефть Brent подорожала до 66 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,87 процента и по состоянию на 07:25 по московскому времени составила 66,1 доллара за баррель. Такой рост отмечен впервые с 30 мая.

Нефть дорожает на фоне усиления конфликта между США и Ираном. Напомним, что накануне американский президент Дональд Трамп припугнул Иран уничтожением. Также были введены новые санкции в отношении Ирана.