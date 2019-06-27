Морщинам - бой: как защититься от преждевременного старения

От старости не убежишь, но от преждевременных морщин защититься можно. Достаточно оградить себя от главных факторов риска, рассказала aif.ru автор системы молодости лица и школы фейсфитнеса Ольга Малахова.

Главная причина преждевременного старения кожи, как и всего организма, - это стресс. Причем не только нервное напряжение: если организм получает нездоровое или излишнее питание, недополучает воду, то испытывает постоянный стресс. Это ощущает на себе буквально каждая клетка. Поэтому надо постоянно искать варианты расслабления, пить растительные успокоительные и пытаться выкроить время на то, что приносит радость и покой.

Еще один фактор, влияющий на внешний вид кожи, это сон. Важно не только физическое расслабление: во время сна вырабатываются гормоны молодости и красоты. Воздержитесь от гаджетов перед сном, проветривайте как следует комнату, ложитесь спать в одно и то же время, лучше до полуночи.

Третьей причиной преждевременного старения Ольга Малахова назвала расслабленные мышцы. Речь идет именно об отсутствии тонуса из-за недостатка физической нагрузки. Любая работа мышц ведет к выработке гормонов, которые поддерживают молодость и красоту. По пути на работу пройдите пару остановок пешком, замените лифт лестницей, если нет возможности выбираться в спортзал.

Важно и вышеупомянутое правильное питание. Фастфуд, еда на бегу, любовь к сосискам и колбасам, излишне обработанной пище молодости и красоты не добавляют. Нужно следить и за состоянием желудочно-кишечного тракта: от него зависит не только наш иммунитет, но и красота.

А еще одним фактором Ольга Малахова считает "антифитнес" - к примеру, привычка "носить" одну и ту же мимическую маску на лице. В частности, постоянное расстройство неизбежно опускает уголки губ. Или любимая многими поза "носом в смартфон" ведет к тому, что меняется положение шейных позвонков. Старайтесь как можно чаще разминать шею и плечи в течение рабочего дня.