Костромскому хоспису вернули арестованную машину

Суд в Костромской области вернул Ивановскому дому милосердия автомобиль, который хотели пустить с молотка за долги районных чиновников.

Красносельский районный суд удовлетворил иск православной религиозной организации Воскресенского прихода села Карабаново Костромской епархии Русской Православной Церкви к администрации района об освобождении от ареста автомобиля УАЗ.

Как ранее сообщала "РГ", машину Ивановского дома престарелых, подаренную учреждению благотворителями в 2017 году, судебные приставы арестовали и хотели продать за долги района. Муниципальные чиновники, задолжавшие поставщикам за потребленные энергоресурсы, вместо своих служебных авто включили в опись имущества, предоставленную приставам, две "буханки" Ивановского Дома милосердия.

На момент дарения машин социальное учреждение было муниципальным, однако год назад его ликвидировали, а больных стариков взял на свое попечение Карабановский приход РПЦ. Машины, находившиеся в пользовании учреждения, перешли на баланс администрации Красносельского района.

Узнав, что подаренные старикам машины готовятся к продаже, Карабановский приход подал иск в суд с требованием исключить авто из описи имущества администрации Красносельского района, поскольку машины благотворители передавали не чиновникам, а Дому милосердия по целевому договору.

- Иск местной религиозной организации удовлетворен в полном объеме. Автомобиль 2016 года выпуска освобожден от ареста и из описи имущества администрации Красносельского района, - сообщила "РГ" представитель суда Марина Беляева.

- Мы очень довольны, что справедливость восторжествовала, и суд вынес решение в нашу пользу. В деле фигурировал только один "УАЗик" из двух - тот, который на ходу. На старый нам не удалось найти документы. Старому "УАЗику" уже лет десять, он выработал свой ресурс. Для отечественной машины, которая ездила по сельским дорогам, это большой срок. Один прихожанин пытался помочь привести его в порядок, но не получилось: машина загорелась прямо во время техосмотра, пользоваться ею нельзя. Поэтому для нас важно, что нам оставили хотя бы тот "УАЗик", что на ходу, - рассказал "РГ" настоятель Воскресенского храма в селе Карабаново иерей Иоанн Бурдин.

В суде уточнили, что администрация Красносельского района во время судебного заседания признала исковые требования общины.

В Ивановском Доме милосердия, переданном в 2018 году с баланса администрации Красносельского муниципального района на попечение местного прихода РПЦ, живут около 20 постояльцев. Большинство из них - престарелые и инвалиды, в том числе лежачие больные. На автомобилях стариков возят в поликлиники, больницы и МФЦ, на этом же транспорте в приют ежедневно доставляют продукты для столовой.

Как подчеркнули благотворители, единственной целью передачи автомобилей приюту по договору пожертвования было его использование для оказания социальных услуг старикам, проживающим в Ивановском доме милосердия, а не для оплаты долгов муниципальных чиновников.