Власти призвали закрыть летние веранды из-за сильного ветра в Москве

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в четверг владельцам ресторанов посоветовали не открывать летних веранд. Об этом сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Согласно сообщению департамента, всем предприятиям общественного питания, имеющие летние веранды, стоит своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, укрепить конструкции и закрыть зонты.

Напомним, что ранее столичные МЧС России предупредил москвичей и гостей столицы об усилении ветра и дожде с градом в четверг.

Кстати, в этом году на территории города открыто свыше 3 тысяч летних веранд, а самая высокая из них расположена в Деловом центре на уровне 354 метров над землей.

