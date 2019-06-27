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27.06.2019 13:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан еще один грабитель, травивший своих жертв нейролептиками

Текст: Иван Петров
Следственный комитет задержал подозреваемого в серии ограблений, совершенных в электропоездах, которые следовали в Москву, и на улицах столицы. Прежде чем ограбить своих жертв попутчик опаивал их смертельным коктейлем. Об этом сообщается на официальном сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным ведомства, примерно в 2 часа 25 минут 9 февраля этого года в тамбуре вагона электропоезда, следовавшего по маршруту Подсолнечная - Москва, был обнаружен 54-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Электричка на тот момент уже прибыла на Ленинградский вокзал столицы, и остальные пассажиры покинули поезд. Найденный мужчина уже не подавал признаков жизни. Вызванные сотрудники скорой помощи экстренно доставили его в медучреждение, однако, спустя два часа мужчина скончался в реанимационном отделении.

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Медики провели исследование, чтобы установить причину смерти и выяснилось, что мужчина был отравлен клозапином (лепонексом). Отравление осложнилось отеком головного мозга, что и привело к гибели мужчины. При этом оказалось, что концентрация клозапина в крови скончавшегося пассажира была критического уровня. При таком количестве употребленного лекарства велик риск наступления смерти от острого отравления в сочетании с алкоголем. Это явно свидетельствовало о том, что мужчина не сам употребил лекарственный препарат. Более того, у потерпевшего отсутствовали деньги, мобильный телефон и другие ценности.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ -  "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "разбой". В ходе расследования был проведен комплекс следственных действий, в том числе ряд судебных экспертиз. По их результатам была установлена причастность к совершению этого преступления жителя Твери Михаила Любезнова, ранее судимого за убийства и разбои.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Сотрудники следственного управления 21 и 22 июня в Тверской области допросили свидетелей и провели обыски, в ходе которых обнаружили вещи и документы предполагаемых жертв преступной деятельности задержанного. Подозреваемый был по решению суда заключен под стражу.

В настоящее время расследование продолжается. Отмечается, что у следствия есть основания полагать, что жертв отравителя, работавшего в электричках, было гораздо больше. По данным следствия, задержанный причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской и Тверской областей.

В Следственном комитете просят всех, у кого есть какая-то информация, которая может помочь следствию, обращаться к дежурному по московскому межрегиональному следственному управлению по телефону 8-964-788-30-05. Либо звонить напрямую ведущему расследование следователю - 8-964-164-55-54 (следователь по особо важным делам Митин Артем Валерьевич).

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В начале этой недели в Москве был задержан 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. По версии следствия, он опаивал молодых людей в районе Чистых прудов коктейлем из нескольких лекарственных препаратов, после чего грабил своих жертв. Для отравления своих жертв, как установила экспертиза, задержанный также использовал клозапин, еще он подмешивал в напитки трамадол и феназепам, которые приобрел в интернете. На данный момент установлены 11 потерпевших, в отношении отравителя возбуждено семь уголовных дел по статьям "кража", "разбой" и "грабеж". В среду суд отправил Сабанова в СИЗО на срок до 25 августа.

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