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27.06.2019 12:04
Рубрика: Происшествия

Спецкомиссия выяснит причины ЧП с Ан-24

Текст: Евгений Гайва
Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия. Об это сообщается на официальном сайте Росавиации, представители которой вошли в состав комиссии.

В четверг, 27 июня, как пояснили в Росавиации, в аэропорту Нижнеангарск произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара", который выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск. На борту находились 43 пассажира, три члена летного экипажа и один бортпроводник.

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"По предварительным данным, во время снижения для захода в аэропорту Нижнеангарск примерно на удалении 30 километров от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал "Бедствие", - говорится в сообщении ведомства. - После приземления самолет выкатился на боковую полосу безопасности за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническими сооружениями аэродрома и загорелся".

В результате авиапроисшествия погибли командир воздушного судна и бортмеханик. Экипаж и аварийно-спасательная служба эвакуировали всех находившихся на борту пассажиров. Как уточнили в Росавиации, все 43 пассажира остались живы. "По оперативной информации, из них 14 человек обратились за медицинской помощью", - следует из заявления.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии
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