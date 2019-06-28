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28.06.2019 20:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В иркутском городе Тулун паводок подтопил более 800 жилых домов

В городе Тулун Иркутской области из-за повышения уровня воды в реке Ия подтоплено 878 частных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
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По данным ведомства, на состояние 20.00 по местному времени уровень воды в районе гидрологического поста достиг отметки в 1037 сантиметров. При этом критической считается отметка в 700 см. Как отметили спасатели, вода продолжает подниматься. Как ранее сообщала "РГ", прогнозируется, что она может достигнуть отметки в 1,5 метра.

Всего в районе подтопленных домов проживают 1171 человек. В данный момент группировка из 50 человек и 17 единиц спецтехники продолжает эвакуацию людей в районы города, которым не угрожает паводок. Всего в пунктах временного размещения находятся 76 человек, в числе которых воспитанники детского дома. Ранее в ведомстве отмечали, что жители города отказывались от эвакуации.

- Обходили дома, объезжали заранее. Но у нас многие не хотели дома покидать, боятся за имущество, - цитирует ТАСС местного жителя Ивана Скрябина.

По словам очевидцев, вода поднялась очень быстро, люди не успели среагировать и сейчас находятся на крышах, ожидая спасателей. Отмечается, что под воду ушла дамба, которая ранее спасала город от затопления, а также автостанция. Затоплена центральная часть Тулуна, частный сектор и несколько торговых центров.

- Вода очень быстро пришла, такое ощущение, что за час буквально, - рассказала агентству местная жительница Наталья Капранова. - Топит улицы, которые поближе к реке, там дома частные, стариков живет много.

Напомним, эвакуация части города Тулун началась сегодня днем из-за резкого подъема уровня воды в реке Ия. В городе прекращено движение общественного транспорта. Открыты несколько пунктов временного размещения. Из-за чрезвычайной ситуации приостановлена работа водозабора - воду в жилые дома прекратят подавать в 23.00 по местному времени, в связи с чем жители массово закупаются в магазинах. Возобновить водоснабжение планируют 29 июня в 6.00. По расчетам властей воды должно хватить на 12 часов, однако они призывают экономить. Как сообщил мэр города  Юрий Карих, в подтопленных районах также отключено электричество. В администрации Тулунского района объявили сбор средств для помощи пострадавшим.В диспетчерском центре города заявили, что эвакуация жителей из подтопленных районов города продолжится в ночное время суток.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
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Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18.00 по местному времени, вода подтопила 2,8 тысячи жилых домов в 27 населенных пунктах, 13 мостов и 16 участков дорог. Из-за удара стихии нарушено электроснабжение порядка 17 тысяч жителей региона в 44 населенных пунктах. По предварительным данным, в районе паводка без вести пропали три человека, двое из которых, по информации регионального правительства, погибли при попытке самостоятельной эвакуации. Из зоны бедствия эвакуированы порядка 840 человек. Жителям подтопленных районов направлено более трех тонн гуманитарной помощи.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Паводки в России
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