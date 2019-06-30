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30.06.2019 21:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде названы лауреаты премии "Инновация"

Текст: Жанна Васильева
То, что искусство - дело героическое, всем известно. Но на церемонии вручения премии в области современного искусства "Инновация", которая проходила в Нижнем Новгороде, на только что открытой площадке Стрелки - месте, где встречаются Волга и Ока - это мог прочувствовать каждый присутствующий.

Под порывами холодного ветра с дождем арии из "Кармен", в том числе "Тореадор, смелее в бой!" и "Любовь - дитя, дитя свободы", в исполнении звезд мировой оперы Димитриоса Тилякоса, победителя конкурса имени Марии Каллас (Греция), солистки оперного театра "Колон" Гуадалупе Барриентос (Аргентина) и солиста Большого театра Бориса Рудака (Беларусь) звучали с таким темпераментом и отчаянным вызовом, словно певцы и впрямь чувствовали себя тореадорами, выходя на холодную сцену, где в течение всей церемонии стойко играл симфонический оркестр Нижегородской филармонии.

Фото: istockphoto.com
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Не будь такого "атмосферного" июньского вечера, идея компьютерной обработки видеопроекции на большом экране выступлений на летней сцене могла бы выглядеть как дурашливый игровой контрапункт оперной классике. Но в момент, когда певцы приняли жесткий вызов погодной стихии, хотелось видеть на экране их лица. Визуальные "помехи" воспринимались совсем в иной тональности: скорее, как еще одно неуместное "стихийное" вторжение, стирающее напряжение действия.

Что касается героев современного искусства, то премия "Инновация", как практически всякая премия, скорее подтверждает статус, нежели определяет его. Не случайно, Владимир Ильич Толстой, советник президента РФ по культуре, вручая премию за вклад в современное искусство Леониду Александровичу Бажанову, создателю ГЦСИ, признался, что был уверен, что уж у кого-кого, а у Бажанова, этого "неистового апостола современного искусства", по выражению одного из коллег, премия "Инновация" давно есть. На что Бажанов парировал, что он может получить премию как раз потому, что уже не работает в ГЦСИ, который эту премию придумал и учредил вместе с министерством культуры в 2005 году.

Но премия "Инновация" была вручена вовремя не только из-за новой записи в трудовой книжке Бажанова, одного из тех, с кого, собственно, начинается институциональная история современного искусства в России. Она вручена вовремя, потому что принцип горизонтальной, сетевой структуры ГЦСИ, который отстаивал Леонид Бажанов, Анна Гор, Любовь Сапрыкина, Ольга Лопухова и их соратники, оказался очень точным. Этот принцип помог не только созданию сети Центров современного искусства в стране (в том же Нижнем Новгороде, Калининграде, Петербурге, Екатеринбурге, Саратове, Самаре, Владикавказе или Томске), но и их выживанию (не без потерь, впрочем) в очень непростых ситуациях. Благодаря этому принципу ставка была сделана не на иерархию, а на диалог экспертов, не на приказ, а на поиск инструментов взаимодействия, не на замкнутую структуру, а на открытость миру и зрителям.

Фото: www.sothebys.com
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Собственно, именно поэтому Нижний Новгород и Арсенал, где работает Волго-Вятский филиал ГСЦИ в составе РОСИЗО, смог в этом году достойно вынести на себе тяжесть главной площадки выставки номинантов премии "Инновации" и организатора церемонии награждения. Разумеется, это невозможно было бы без поддержки правительства области. Напомню, что к апрелю с "Инновацией" многие готовы были мысленно проситься. Тем не менее, прием заявок был открыт первого апреля (некоторые склонны были считать это первоапрельской шуткой) и продлился месяц. 30 мая Экспертный совет объявил шорт-лист. А 29 июня, на следующий день после заседания жюри, были объявлены победители.

Три месяца на такую работу - это экстрим. При этом в Экспертном совете - представители центров современного искусства со всей страны (от Калининграда до Красноярска, от Краснодара до Перми, от Москвы до Нижнего Тагила). А в жюри - влиятельные исследователи, кураторы, директора музеев со всего мира: Михаил Новотный (Прага), Яра Бубнова (София), Сара Уилсон (Лондон), Дэвид Эллиот (Гунчжоу), и от России - Антон Белов, директор "Гаража". В жюри привлекали тех, кто уже принимал участие в проекте межрегионального взаимодействия NEMOSKVA, а значит, знал искусство художников за пределами московской окружной.

Речь, на мой взгляд, не о том, что премия "Инновация" пошла в регион. Номинация "Лучший региональный проект" давным-давно существует… Речь о том, что премия "Инновация" нашла в регионах опору, если угодно - резиденцию. Временную или нет, другой вопрос. В этом смысле очень символический жест - премия правительства Нижнего Новгорода (месяц работы в арт-резиденции в Нижнем Новгороде) Светлане Шуваевой, которая вышла в шорт лист в номинации "Художник года". И тут Нижний Новгород соперничает не только с Москвой, но и с Парижем. Приз Французского Института при посольстве Франции в России предусматривает три месяца жизни и работы в Париже. Этот приз получила Анна Ротаенко (шорт лист в номинации "Новая генерация).

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К слову, возрастные границы между финалистами в номинации "Художник года" и номинации "Новая генерация" выглядит довольно условными. Скорее, это граница между теми, кого зрители знают, и теми, "кто пришел"… "Инновация" заметно помолодела. Среди солидных исключений - Владимир Селезнев, художник из Нижнего Тагила, чья ретроспектива, представляющая 20 лет работы, была показана в Арт-галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге. Он и назван "Художником года". Среди его соперников, кроме Шуваевой, был Егор Крафт, Андрей Сяйлев и Александра Конникова с Анной Кравченко.

Что касается "Новой генерации", то я рада, что премию поучили авторы перформанса "Пролетайте и соединяйтесь" Анна Козонина, Анастасия Дмитриевская, Антон Рьянов. Проведенный на старом стадионе "Водник" в Нижнем Новгороде, перформанс заставлял вспомнить коллективную декламацию стихов в 1920-х, пирамиды физкультурников, школьную зарядку и популярную лекцию… И еще, пожалуй, фильмы Абдрашитова и Миндадзе. С последними перформанс сближает поэтический "сдвиг" (среди тех, кому авторы выражают благодарность в титрах видеодокументации, например, поэты Уолт Уитмен, Аполлон Майков, теоретик конструктивизма Алексей Гастев, переводчик и драматург Адриан Пиотровский). Впрочем, старый стадион отсылает не только к "Параду планет", но и фильму Роома "Строгий юноша". Очень свежая, умная работа.

Лучшим "Проектом года" назван перформанс "Страсти по Мартену", показанный в недавно закрытом мартеновском цехе Выксунского металлургического завода. Перформанс режиссера Анны Абалихиной был показан в прошлом году на фестивале "Арт-овраг" в Выксе и стал фактически ритуалом прощания с последними в Европе мартеновскими печами. Печи, где выплавляли сталь с 1930-х, были остановлены 23 марта 2018 года. Эта работа, соединившая танец, театр, оперу, инсталляцию, своего рода привет из Выксы и от нижегородцев Уральской индустриальной биеннале, где однажды звучала музыка, сыгранная молоточками ремонтников на колесах старых вагонов.

Фото: предоставлено Музеем истории ГУЛАГа
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Региональный крен в решениях жюри все же возник. Очевидно, что проект "Генеральная репетиция", вышедший в финал в номинации "Проект года", - сильный соперник перформанса "Страсти по Мартену". Но ситуация изменилась в номинации "Куратор года". Здесь из пяти проектов четыре были московскими. Победителем этой номинации стали кураторы выставки "Ткань процветания" в "Гараже" Ярослав Воловод, Валентин Дьяконов, Екатерина Лазарева.

Впрочем, регионы задавали тон в номинациях "Образовательный проект" и "Региональный проект". В "образовании" премию получил Владивостокская школа современного искусства (ВШСИ), возникшая в 2015 году благодаря куратору Яне Гапоненко и ее коллегам. А лучшим региональным назван проект "Суперобложка" краснодарского ЦСИ "Типография" (куратор Елена Ищенко и Денис Яковлев). Поскольку Краснодар - столица фестиваля PhotoVisa, история более ста фотокниг, сделанных мастерами из России и Швейцарии, была рассказана в правильном месте.

В номинации "Книга года" (вручается при поддержке благотворительного фонда U-Art: Ты и искусство) отдельное жюри экспертов по "теории и истории современного искусства" назвало работу Глеба Напреенко и Александры Новоженовой "Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса".

Где будет следующая "Инновация", покажет время. Но лучше бы, чтобы решение об этом принималось не первого апреля, а хотя бы… первого сентября.

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