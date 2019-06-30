США отказались от полной амнистии Huawei

Власти США сняли лишь часть санкций с китайской корпорации Huawei. Как уточнил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, американские компании смогут продавать ей те товары, что производятся и в других странах.

"Министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения. Например, некоторые производители микропроцессоров в США продают продукцию категории, которая без ограничений доступна в других странах. Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность США", - заявил Кудлоу в эфире телеканала Fox News.

Как подчеркнул советник, Huawei останется в списке организаций, представляющих озабоченность, на которых распространяется серьезный экспортный контроль. И решение президента США Дональда Трампа, принятое по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке, по его словам, "не является всеобщей амнистией для Huawei".

Напомним, министерство торговли США в середине мая объявило о внесении китайской компании Huawei и 70 связанных с ней компаний в "черный список", запретив им закупать запчасти и комплектующие у американских компаний без предварительного одобрения властей. Руководство Huawei назвало такое решение необоснованным, заявив, что эти ограничения Вашингтона направлены на сдерживание развития китайских наукоемких компаний и обеспечение монополии США в сфере высоких технологий.

По итогам переговоров в Осаке с Си Цзиньпином Трамп заявил, что "американские производители восстановят продажи компонентов корпорации Huawei". По словам американского лидера, прибыль американских компаний от продажи продукции Huawei ежегодно составляла десятки миллиардов долларов.