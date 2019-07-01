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01.07.2019 12:13
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ вновь поднял цены на Lada Granta и Lada Vesta

Текст: Юрий Зубко

Компания АвтоВАЗ с 1 июля подняла цены на две модели. Так, подорожали Lada Vesta и Lada Granta (кроме внедорожной версии Cross), эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе марки.

Бестселлеры бренда стали дороже на 5 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщали, что весь модельный ряд российского автогиганта подорожает, но этого не произошло. Компания решила ограничиться лишь своими бестселлерами.

Фото: Скриншот с видео
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Теперь Lada Granta в кузове литфбек стоит от 456 900 рублей, Granta седан - от 439 900 рублей, Granta универсал - от 466 900 рублей, Granta хэтчбек - от 456 900 рублей. Начальная комплектация Vesta седан обойдется в 599 900 рублей, Vesta SW Cross - 784 900 рублей, Vesta SW - 681 900 рублей, Vesta Cross - 798 900 рублей, Vesta CNG - 814 900 рублей, Vesta Sport - 1 014 900 рублей.

Отметим, что это уже второе повышение цен на Lada в этом году. Первый раз прайс-листы переписывались в январе. Тогда подорожание составило около 3%. А в прошлом году АвтоВАЗ повышал цены трижды - в январе, мае и октябре.

По итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры компании продали 143 518 машин, что на 3,6% выше показателя годичной давности. Рыночная доля Lada в отчетный период составила 21,2%.

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#Lada