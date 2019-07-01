Генпрокуратура проведет проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко поручил провести проверки в Шереметьево в связи с систематическими задержками выдачи багажа в аэропорту. Об этом сообщили в ГП РФ.

Проверку проведут сотрудники Генпрокуратуры совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как рассказывают в ГП, сигналы о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево уже поступали, в первых числах июня надзорное ведомство проверяло аэропорт. Выяснилось, что фирма, которая по договору с авиакомпаниями занималась погрузкой-разгрузкой багажа, некачественно спланировала работы по обработке больших объемов багажа. В итоге прокурорами уже были внесены представления об устранении нарушений закона.

"Кроме того, в связи с уже поступившими в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру заявлениями пассажиров возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) в отношении виновных юридических и должностных лиц, - рассказали в прокуратуре. - По итогам выезда комиссии и дополнительных проверочных мероприятий незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений прав пассажиров и привлечение к ответственности виновных лиц".