Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до семи

В Иркутской области количество жертв наводнения увеличилось до семи человек. Еще девять человек, в том числе ребенок, числятся пропавшими, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Накануне считалось, что погибли пять человек, еще двое - пожилой мужчина и мальчик - пропали без вести.

Также выросло число пострадавших от паводка: в больницы районов госпитализированы уже 13 человек.

Напомним, на прошлой неделе небывалые паводки затопили пять районов Иркутской области. Сильнее всего пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. На сегодняшний день высокая вода достигла Чунского района. Также режим ЧС в связи с паводком ввели в Канске Красноярского края.

Видео: Общественное Телевидение России.