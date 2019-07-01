Пострадавшие от наводнения в Приангарье начали получать выплаты

Около 24 тысяч жителей Иркутской области из подтопленных районов получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, деньги выдают наличными: использовать банковские карты в затопленных территориях сейчас невозможно.

Накануне первые выплаты получили 340 человек в Тайшетском и Тулунском районах и в Нижнеудинске. В Тофаларию, труднодоступную местность в горах Нижнеудинского района, деньги отправили вертолетом. Там проживает более 500 получателей.

Из федерального бюджета РФ в Иркутскую область направлено 662 миллиона рублей. Они пойдут на оказание финансовой помощи потерявшим имущество: 50 тысяч рублей на человека при частичной утрате или повреждении, за полностью утраченное имущество - 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Эти выплаты начнутся после завершения чрезвычайной ситуации, когда станет возможно оценить масштабы потерь.

К оценке ущерба приступили специальные комиссии.