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01.07.2019 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавшие от наводнения в Приангарье начали получать выплаты

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)

Около 24 тысяч жителей Иркутской области из подтопленных районов получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, деньги выдают наличными: использовать банковские карты в затопленных территориях сейчас невозможно.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
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Накануне первые выплаты получили 340 человек в Тайшетском и Тулунском районах и в Нижнеудинске. В Тофаларию, труднодоступную местность в горах Нижнеудинского района, деньги отправили вертолетом. Там проживает более 500 получателей.

Из федерального бюджета РФ в Иркутскую область направлено 662 миллиона рублей. Они пойдут на оказание финансовой помощи потерявшим имущество: 50 тысяч рублей на человека при частичной утрате или повреждении, за полностью утраченное имущество - 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Эти выплаты начнутся после завершения чрезвычайной ситуации, когда станет возможно оценить масштабы потерь.

К оценке ущерба приступили специальные комиссии.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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