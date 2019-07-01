Прокуратура Иркутской области нашла нарушения закона о защите от ЧС

Прокуратура Иркутской области выявила неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в районах, пострадавших от паводка. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

По данным фактам были внесены представления об устранении нарушений, объявлены предостережения в целях защиты прав на летний отдых детей, проживающих на территории, попавшей в зону затопления.

В ведомстве отмечают, что со 2 июля в начнет работу мобильная приемная Генеральной прокуратуры РФ, куда смогут обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия. 2 июля прием пройдет в Тулуне, 3 июля в Нижнеудинске. Вести его будет заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин.

Также в зоне ЧС ведут работу мобильная приемная прокурора Иркутской области и прокуроров на местах.

Напомним, в районах пострадавших от паводка сейчас находятся рабочие группы, которые оценивают причиненный стихией ущерб. Кроме того, накануне пострадавшие от паводка жители территорий начали получать первые единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей.