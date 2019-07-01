Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского. Соответствующее заявление опубликовано в одной из соцсетей политика.

- Мы победили отряды международных террористов, состоящие из десятков тысячи человек, восстановили республику, дали возможность учиться, работать, достойно жить. Если кто-то выбирает иной путь - путь террора, ответные меры буду в высшей степени жесткими, насколько это позволяют законы России, - написал Кадыров.

Он также отметил, что нужно уничтожать вербовщиков террористов, которые толкают молодых людей на неправильный путь. Лидер Чечни посоветовал не прислушиваться к людям, которые рекомендуют мягкие меры против терроризма, ведь сами боевики действуют дерзко и безжалостно.

Как сообщалось ранее, сегодня около 14 часов неизвестный напал на КЗП №4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни, неподалеку от селения Бамут. Нападавший бросил гранату, в силовиков, взрыв чудом никого не ранил. Затем мужчина достал нож и ранил одного из полицейских, после чего был ликвидирован ответным огнем. Прикомандированный из Кемеровской области сотрудник Временной оперативной группировки органов и подразделений СКФО МВД РФ скончался по пути в госпиталь. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Личность нападавшего еще не установлена.