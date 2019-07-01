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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Чечне

Текст: Михаил Сухарев (Чеченская Республика)
Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

В понедельник следственное управление СКР по Чеченской Республике возбудило уголовное дело после нападения на сотрудника полиции на КПП в Ачхой-Мартановском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю
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"Неустановленный мужчина подошел к контрольно-заградительному посту № 4, расположенному на проселочной дороге между населенными пунктами Ачхой - Мартан - Бамут, и бросил гранату в несущих службу  на посту сотрудников Временной оперативной группировки органов и подразделений СКФО МВД РФ", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по Чечне.

От взрыва гранаты никто из полицейских не пострадал, однако преступник достал нож и нанес несколько ударов одному из стражей порядка. Неизвестный был уничтожен ответным огнем силовиков. Раненый полицейский скончался по дороге в госпиталь.

Как уже сообщалось, нападение на КПП произошло сегодня около 14 часов. Личность подозреваемого пока не установлена. На месте происшествия сейчас работают следователи.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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