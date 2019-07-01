СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Чечне

В понедельник следственное управление СКР по Чеченской Республике возбудило уголовное дело после нападения на сотрудника полиции на КПП в Ачхой-Мартановском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

"Неустановленный мужчина подошел к контрольно-заградительному посту № 4, расположенному на проселочной дороге между населенными пунктами Ачхой - Мартан - Бамут, и бросил гранату в несущих службу на посту сотрудников Временной оперативной группировки органов и подразделений СКФО МВД РФ", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по Чечне.

От взрыва гранаты никто из полицейских не пострадал, однако преступник достал нож и нанес несколько ударов одному из стражей порядка. Неизвестный был уничтожен ответным огнем силовиков. Раненый полицейский скончался по дороге в госпиталь.

Как уже сообщалось, нападение на КПП произошло сегодня около 14 часов. Личность подозреваемого пока не установлена. На месте происшествия сейчас работают следователи.