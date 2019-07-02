Центробанк завершит санацию банка "ФК Открытие"

Банк России принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие" в связи с бесперебойной работой банка, сообщается на сайте регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО "Банк "ФК Открытие", говорится в сообщении.

Центробанк отмечает, что реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и восстановить устойчивое финансовое положение организации. Также сформированы резервы на случай возможных потерь по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков.

Как сообщили в ЦБ, банк "ФК Открытие" соблюдает все установленные обязательные требования, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Центробанка.

При этом ЦБ планирует осуществить частичную продажу акций "ФК "Открытие" в 2021 году.

Санация банка "Открытие" началась в августе 2017 года через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Также в сентябре 2017 года началась санация Бинбанка, который 1 января 2019 года был присоединен к "ФК Открытие".