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02.07.2019 22:16
Рубрика: Экономика

Центробанк завершит санацию банка "ФК Открытие"

Банк России принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие" в связи с бесперебойной работой банка, сообщается на сайте регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО "Банк "ФК Открытие", говорится в сообщении.

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Центробанк отмечает, что реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и восстановить устойчивое финансовое положение организации. Также сформированы резервы на случай возможных потерь по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков.

Как сообщили в ЦБ, банк "ФК Открытие" соблюдает все установленные обязательные требования, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Центробанка.

При этом ЦБ планирует осуществить частичную продажу акций "ФК "Открытие" в 2021 году.

Санация банка "Открытие" началась в августе 2017 года через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Также в сентябре 2017 года началась санация Бинбанка, который 1 января 2019 года был присоединен к "ФК Открытие".

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