Номер допущен к печати цензурой

- 22 июня 1879 года.

Место печатания - Санкт-Петербург.

Объем - 64 страницы.

Подписная цена - 25 коп. за номер

(без стоимости пересылки).

2 руб. за 12 номеров.

Периодичность - ежемесячник.

Редактор - В. Захаров.

Первый номер "ежемесячного съ картинами народного журнала "Родина" вышел 8 января 1879 года. В юбилейном году мы продолжаем вместе с вами, дорогие читатели, перелистывать пожелтевшие страницы "Родины" девятнадцатого века со знакомыми вам рубриками двадцать первого...

тема номера

За праваго да смелаго - бог стоит

Герой повести (был в нашей "Родине" и такой жанр!) А.Катенкампа - 19-летний Федор Трофимов, стремясь прокормить осиротевшую после смерти отца семью, устраивается китобоем на промысел в Архангельск. Уже перед возвращением в родной порт старому рыбаку Архипу разрешают убить белого медведя на Шпицбергене - Архип всю жизнь мечтал о медвежьей шкуре. Помочь ему вызвался Федор и моряк Крутогоров. Но после удачной охоты снежный буран лишил охотников возможности вернуться на судно. К счастью, Архип вспомнил, что когда-то на Шпицбергене зимовали голландские рыбаки, Федор находит их избушку...

Полная приключений зимовка закончится только летом следующего года, когда в дверь избушки ворвутся друзья-китобои!

дороги родины

Соловки

(Соловецкие святые и обитель)

"Пустынножительство развивалось издавна в православной России, хотя, конечно, на севере оно появилось позднее, чем на юге или в средине обширного отечества нашего. В обильныя лесныя пущи... шли люди, недовольные жизнью в мире, строили себе кельи и водружали крест, символ спасения... На островах северного моря пустынножительство развивалось особенно в тяжелыя годины, переживаемыя нашим отечеством. В XV веке три труженика зашли и на лесистые островки среди Белого моря, называемые Соловецкими. Находясь среди вечно бурливаго моря, на далеком севере Соловецкие островки представляют местность меньше суровую по климату, чем холодные, каменистые берега твердой земли".

уроки родины

Бурое сено

"В Англии, где солнышко... редко шлет свои жгучие лучи, придумали новый способ приготовления весьма хорошаго, душистаго и вкуснаго сена... Подкошенную траву оставляют на день, на два провянуть в валах, а главное обсохнуть от росы и дождя. Из провяленной травы делают обыкновенные круглые стоги в 6-7 обхватов в окружности и неболее 2х саженей в высоту. Под стог приготовляют подстилку из хвороста, прикрытого толстым слоем соломы, но стожара или кола в средине стога здесь не ставят... При складывании провяленной травы на стог становятся несколько человек и, укладывая тонким слоем, стараются умять ее на столько, на сколько возможно. Каждый умятый слой травы посыпают не много солью. Выведя стог, но несвершив его, прикрывают толстым слоем соломы, чтобы придавить верх и не терять хорошей, питательной травы на оверши... Через несколько дней стог задымится; это - хороший знак. Куча дымится от 4-х до 8 дней. Когда стог перестанет дымиться, то сено еще не готово; оно созревает впродолжении пяти, шести недель. Сено готовое имеет вид болотной земли (торфа); оно издает медовый запах и настолько твердо, что приходится резать на куски. Лошади и коровы едят с жадностью...".

советы родины

Когда нужно рубить лес для построек

"Хороший хозяин и строитель предпочитает лес для своих построек рубить зимою. Почему это? Да потому, что летом, когда вся природа живет полной жизнью, не спит и дерево: растут его ветви, сучья, распускаются листья, соки от корня движутся вверх и разносятся по всему дереву.

Сохранены лексика и орфография оригинала.