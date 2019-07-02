Появилось первое фото салона УАЗ "Патриот" с "автоматом"

В Сети появились подробности об УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой передач: изображения салона и экстерьера и дата начала выпуска новинки.

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку. Версия с "автоматом" будет доступна в трёх комплектациях: Optimum, Premium и Status. У новой модификации будет отличительная черта - чёрная глянцевая решётка радиатора.

Ранее "Российская газета" рассказывала об автоматической трансмиссии для УАЗ "Патриот" и о её сильных и слабых местах. Благодаря утечке информации стало известно, что "автомат" появится не только на внедорожнике и пикапе, но и на коммерческих УАЗ "Профи".

В настоящее время УАЗ "Патриот" и соплатформенные модели оснащаются 150-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ объёмом 2.7 литра и 5-ступенчатой МКП. Цена самой доступной версии внедорожника составляет 809 900 рублей, пикап можно купить начиная от 819 900 рублей, прайс на автомобили семейства "Профи" стартует с отметки 824 900 рублей.