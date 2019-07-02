Ежедневно москвичи арендуют более 80% автомобилей каршеринга

Кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией стала очень популярной среди москвичей. В течение суток в столице используется 81% от всех автомобилей каршеринга, сообщается на странице столичного Центра организации дорожного движения в Twitter.
Всего в городе около 19,5 машин краткосрочной аренды - это второй показатель в мире.
"Ожидается, что к концу года Москва станет лидером по количеству автомобилей каршеринга", - говорится в сообщении.
Напомним, минута аренды автомобиля в системе каршеринга стоит от 6 рублей в зависимости от оператора. Автопарк операторов включает самые различные иномарки небольших размеров от Hyundai до BMW. Самой популярной машиной в эконом-сегменте каршеринга является Volkswagen Polo, а в премиум-сегменте - Mercedes CLA.
Специальное приложение у клиента каршеринга показывает, где стоит свободный автомобиль. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.
В течение суток в столице используется 81% от всех автомобилей каршеринга. Всего же в городе около 19,5 тысяч машин краткосрочной аренды. Это второй показатель в мире. Ожидается, что к концу года Москва станет лидером по количеству автомобилей каршеринга. #ИТС pic.twitter.com/KnorvYKJmD— ЦОДД (@gucodd) 2 июля 2019 г.