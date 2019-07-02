Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих 19:10
Эксперты выяснили, какие среднеразмерные кроссоверы выгоднее покупать 17:07
Toyota привезла в Россию самый дорогой Hilux 16:30
Новый Land Rover Defender будет машиной для богатых 16:01
02.07.2019 17:46
Рубрика: Авто

Ежедневно москвичи арендуют более 80% автомобилей каршеринга

Текст: Ангелина Зеленькова

Кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией стала очень популярной среди москвичей. В течение суток в столице используется 81% от всех автомобилей каршеринга, сообщается на странице столичного Центра организации дорожного движения в Twitter.

Всего в городе около 19,5 машин краткосрочной аренды - это второй показатель в мире.

Фото: Photoxpress
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга

"Ожидается, что к концу года Москва станет лидером по количеству автомобилей каршеринга", - говорится в сообщении.

Напомним, минута аренды автомобиля в системе каршеринга стоит от 6 рублей в зависимости от оператора. Автопарк операторов включает самые различные иномарки небольших размеров от Hyundai до BMW. Самой популярной машиной в эконом-сегменте каршеринга является Volkswagen Polo, а в премиум-сегменте - Mercedes CLA.

Специальное приложение у клиента каршеринга показывает, где стоит свободный автомобиль. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.

Блиц-интервью с руководителем службы Яндекс.Заправки
#каршеринг #Mercedes #Volkswagen Polo