Ежедневно москвичи арендуют более 80% автомобилей каршеринга

Кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией стала очень популярной среди москвичей. В течение суток в столице используется 81% от всех автомобилей каршеринга, сообщается на странице столичного Центра организации дорожного движения в Twitter.

Всего в городе около 19,5 машин краткосрочной аренды - это второй показатель в мире.

"Ожидается, что к концу года Москва станет лидером по количеству автомобилей каршеринга", - говорится в сообщении.

Напомним, минута аренды автомобиля в системе каршеринга стоит от 6 рублей в зависимости от оператора. Автопарк операторов включает самые различные иномарки небольших размеров от Hyundai до BMW. Самой популярной машиной в эконом-сегменте каршеринга является Volkswagen Polo, а в премиум-сегменте - Mercedes CLA.

Специальное приложение у клиента каршеринга показывает, где стоит свободный автомобиль. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.