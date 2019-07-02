АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих

С 3 июля АвтоВАЗ прекращает производство в Тольятти и Ижевске. Как говорится в официальном сообщении компании, работа приостановлена из-за неожиданного срыва поставок комплектующих нижегородским поставщиком ООО "Автокомпонент".

АвтоВАЗ делает все необходимое для скорейшего возобновления производства. Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки.

В то же время отмечается, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ с 1 июля поднял цены на две популярные модели - Lada Granta и Lada Vesta. Бестселлеры российского автогиганта стали дороже на 5 тысяч рублей.

В мае АвтоВАЗ реализовал на российском рынке 29 739 автомобилей Lada, что соответствует уровню прошлого года (+0,4%). По итогам пяти месяцев 2019 года дилеры компании продали 143 418 машин. Это на 3,6% выше показателя годичной давности.