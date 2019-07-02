14 человек погибли из-за наводнения в Иркутской области, еще 13, в том числе ребенок, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС России.

По словам спасателей, МЧС и полиция обнаружили погибшими девять жителей Тулунского района. Еще четверо погибли в Нижнеудинском районе, один - в Тайшетском. Как показала экспертиза, из них один человек скончался в больнице из-за переохлаждения, остальные утонули.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, 201 человек, в том числе 41 ребенок госпитализированы, основной диагноз, из-за которого они поступили в больницы, - переохлаждение. Всего же за медицинской помощью обратились 1303 человека.

- К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены более 1410 человек, 287 единиц техники, 63 плавсредства, четыре воздушных судна, - добавили в региональном МЧС.