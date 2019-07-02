Новости

На петербургских улицах и во дворах установят дополнительные фонари 15:07
В Португалии родителям разрешили прогуливать работу из-за школьников 15:06
В Москве во второй раз стартовали "Композиторские читки" 15:03
В Петербурге количество отравившихся шавермой возросло до 53 15:02
В Геленджике женщину задержали за курение на борту самолета 14:58
Два человека погибли в крупном ДТП на Кутузовском проспекте 14:50
В столичный регион идет гроза с градом и усилением ветра 14:45
В Сочи у фотографов изъяли львицу, макаку и двух попугаев 14:44
В Балаклаве покажут кино на парусах яхт 14:40
В КБР в аварии с микроавтобусом пострадали пять человек 14:31
Продюсер Стивен Мао даст мастер-класс в Москве 14:30
Лукашенко: У нас нет закрытых тем в отношениях с Арменией 14:27
Астраханского полицейского будут судить за сломанный нос водителя 14:23
Туристы назвали Петербург самым безопасным городом для поездок 14:22
Посол США рассказал о реакции Трампа на договор о безопасности с Японией 14:21
Выпускника на Кипре лишили торжественного вручения диплома из-за бороды 14:19
Из Грузии до конца июля забронировано более пяти тысяч авиабилетов 14:11
Военные вывезли с территории Пулково 155 фронтовых боеприпасов 14:07
Chevrolet представил две "дерзкие" спецверсии Camaro 14:00
Иран превысил разрешенный порог урана в рамках ядерной сделки 13:55
Красноярского губернатора призвали извиниться за грубость 13:50
На донской трассе семилетний ребенок погиб в ДТП 13:50
В Тольятти в суд силой пытались ворваться несколько человек 13:40
Кипр догнал Нью-Йорк по ценам на элитную недвижимость 13:35
Суд объединил два дела о пожаре в "Зимней вишне" 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
02.07.2019 13:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Красноярского губернатора призвали извиниться за грубость

Текст: Татьяна Замахина
При общении с гражданами представителям власти следует сдерживать свои эмоции - особенно если речь идет о чрезвычайных ситуациях. Так замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко прокомментировал сообщения о резкой реакции губернатора Красноярского края Александра Усса на вопрос жительницы подтопленного Канска.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в этот город, где введет режим ЧС, реагирует на вопрос местной жительницы на дорожную тему. Жительница эмоционально спросила, видел ли губернатор состояние дороги, ведущей в микрорайон, и какова реакция властей будет, если ее размоет. Глава региона жестко ответил женщине, решив, что она "качает права".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Ученые нашли "виновника" наводнения в Иркутской области

- Понятны эмоции, понятны напряжение и та сложная обстановка, в которой оказались сейчас люди, да и власти тоже, - прокомментировал эту ситуацию Ревенко, которого цитирует ТАСС. - Люди вправе ждать от представителей власти помощи, надеяться им больше не на кого.

Парламентарий признал, что "эмоции могут зашкаливать, и порой в этой ситуации люди задают резкие вопросы власти".

- Но власть в этой ситуации не имеет права реагировать эмоционально, - подчеркнул Ревенко.

Он поделился мнением, что губернатору стоило бы извиниться.

- Просто по-человечески, потому что люди ждут помощи, от кого им еще ждать помощи, у кого им ее просить? - добавил представитель "ЕР".

Отметим, что в городе Канск оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков, эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка.

Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области
Эксперимент по маркировке молочной продукции в России начнется 15 июля
Кабмин поддержал проект о наделении полиции правом объявлять предостережения
Зеленский попросил Раду вновь рассмотреть вопрос об отставке Климкина
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение