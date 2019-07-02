Красноярского губернатора призвали извиниться за грубость

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в этот город, где введет режим ЧС, реагирует на вопрос местной жительницы на дорожную тему. Жительница эмоционально спросила, видел ли губернатор состояние дороги, ведущей в микрорайон, и какова реакция властей будет, если ее размоет. Глава региона жестко ответил женщине, решив, что она "качает права".

- Понятны эмоции, понятны напряжение и та сложная обстановка, в которой оказались сейчас люди, да и власти тоже, - прокомментировал эту ситуацию Ревенко, которого цитирует ТАСС. - Люди вправе ждать от представителей власти помощи, надеяться им больше не на кого.

Парламентарий признал, что "эмоции могут зашкаливать, и порой в этой ситуации люди задают резкие вопросы власти".

- Но власть в этой ситуации не имеет права реагировать эмоционально, - подчеркнул Ревенко.

Он поделился мнением, что губернатору стоило бы извиниться.

- Просто по-человечески, потому что люди ждут помощи, от кого им еще ждать помощи, у кого им ее просить? - добавил представитель "ЕР".

Отметим, что в городе Канск оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков, эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка.