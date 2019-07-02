В Псковской области завели дело о ДТП с тепловозом и грузовиком

В Псковской области возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия локомотива с грузовиком по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Напомним, ДТП произошло 1 июля в Себежском районе на железнодорожном переезде. Водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся маневренным поездом. Машинист применил экстренное торможение. Но ему не хватило расстояния для предотвращения столкновения.

В результате аварии машинист и его помощник погибли, а водитель грузовика и три сотрудницы железной дороги, которые находились в локомотиве, госпитализированы. Их состояние оценивают как средней тяжести.

Водителя грузовика допросили в качестве подозреваемого. Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Наказание по данной статье предусматривает принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы до семи лет.