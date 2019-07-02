"Уральские авиалинии" возобновили рейсы в Прагу

Рейсы по маршруту Екатеринбург-Прага-Екатеринбург возобновлены. Об этом сообщает официальный паблик "Уральских авиалиний" в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ранее стало известно, что уральский перевозчик вслед за "Аэрофлотом" приостановил перелеты в Чехию из Екатеринбурга и Жуковского. Такое решение было принято в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты.

"Рейсы U6-701 Екатеринбург-Прага и U6-702 Прага-Екатеринбург второго июля вылетят с задержкой в связи с ожиданием разрешения на вылет", - говорится в сообщении авиакомпании.

Что касается рейсов из подмосковного Жуковского, по ним пока информации нет.