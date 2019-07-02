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Рубрика: Легковые авто

УАЗ выпустит 300 ультралюксовых "Патриотов"

Текст: Евгений Костин

Этой осенью УАЗ начнёт выпуск новой модификации "Патриота" с автоматической коробкой передач, вместе с которой на рынок выйдет лимитированная партия внедорожников в исполнении Edition I.

Как пишет UAZ Belgium, "Патриоты" будут окрашены в эксклюзивную тёмно-серую эмаль, получат чёрную глянцевую решётку, 18-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна, шильдики на кузов и в салон, коврики с вышитым названием спецверсии и передние сиденья другой конструкции, обтянутые комбинацией искусственной и натуральной кожи с перфорацией в центральной части.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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"Вот лишь несколько эксклюзивных опций, подготовленных для Edition I, - пишет UAZ Belgium на своей странице в Facebook.

Всего будет выпущено 300 экземпляров УАЗ "Патриот" Edition I. Ранее "Российская газета" сообщала, что производство внедорожника с "автоматом" начнётся в сентябре 2019 года и опубликовала первое фото салона новинки. Осенью же Ульяновский автозавод приступит к выпуску ограниченной партии модели. Цены будут объявлены позднее.

В настоящее время купить УАЗ "Патриот" в минимальной комплектации с двигателем мощностью 150 л.с., 5-ступенчатой МКП и полным приводом можно за 809 900 рублей.

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#УАЗ