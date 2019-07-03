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03.07.2019 22:39
Рубрика: Экономика

Вода не приходит одна

Банк России хочет уговорить регионы заняться страхованием жилья
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 144(7902)
Банк России вместе с представителями страховых компаний планирует встретиться с руководителями регионов в рамках подготовки к вступлению в силу закона о добровольном страховании жилья. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

По его словам, последние события в Иркутской области - по данным на 3 июля, в регионе из-за выпавших обильных осадков подтопленными оставались больше 30 населенных пунктов - делают дискуссию более актуальной. "Понятно, что, если бы там работали программы страхования жилья, затраты регионального бюджета, а возможно и федерального, были бы значительно ниже", - сказал Чистюхин.

Новый закон о добровольном страховании жилья вступит в силу 4 августа 2019 года

Похожее мнение, выступая на конференции, высказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Для уменьшения масштабов ущерба он призвал продвигать страхование жилья административными мерами и финансовыми стимулами. Позже глава комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по имущественному страхованию физлиц Дмитрий Раковщик уточнил "РГ", что ЦБ и страховщики собираются провести переговоры в первую очередь с главами регионов, наиболее подверженных риску чрезвычайных ситуаций. "Это Сибирь, Дальний Восток, частично Центральная Россия - те территории, от которых мы с большей долей вероятности получим отклик", - пояснил Раковщик.

Союз страховщиков создал сервис для прогнозирования затоплений

Новый закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу 4 августа 2019 года. По нему для более полного возмещения ущерба гражданам будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. Однако основная роль отводится регионам - они должны разработать и утвердить программы страхования, в рамках которых граждане смогут приобретать страховую защиту для своего имущества. Ущерб пострадавшим в рамках нового закона будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте. Сейчас, по данным Всероссийского союза страховщиков, которые озвучивал глава ВСС Игорь Юргенс, проникновение страхования жилья в среднем по стране не превышает 8 процентов.

Экономика Страхование Госфонды и контрольные органы Центральный банк Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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