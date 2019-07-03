Медведев заявил об эффективном развитии связей России и Беларуси

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Глава правительства отметил, что уверен в продолжении эффективного развития всего комплекса российско-белорусских связей.

"Российский и белорусский народы с давних пор связывают тесные узы дружбы и взаимопомощи, которые сегодня составляют прочный фундамент стратегического партнерства и союзничества наших стран", - говорится в сообщении.

Медведев отметил успешное развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, рост связей между деловыми сообществами и регионами.

"Ведется важная работа по дальнейшему интеграционному сближению в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Убежден, что совместными усилиями мы продолжим эффективное развитие всего комплекса российско-белорусских связей", - отметили в пресс-службе.