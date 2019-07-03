Беларусь отмечает День Независимости

Если взглянуть на Беларусь в это июльское утро с высоты птичьего полета, то останется ощущение от бескрайнего поля праздничных транспарантов и государственных флагов. По всей стране жители 10-миллионного государства приветствуют свой главный государственный праздник, который совпадает с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес лидера страны и белорусского народа от руководителей зарубежных стран, иностранных политических и общественных деятелей, руководства интеграционных объединений. Об этом информирует пресс-служба президента РБ. С национальным праздником белорусский народ и главу государства уже поздравили президент России, Председатель КНР, лидеры стран СНГ, руководители ряда зарубежных государств.

Великий подвиг старших поколений в стране будут чтить вечно во имя ее независимости, подчеркнул президент Александр Лукашенко в поздравлении, которое он накануне адресовал своим соотечественникам. Как известно, в годы Великой Отечественной войны именно Беларусь первой приняла на себя удары гитлеровцев, а Минск на второй день войны был подвергнут беспощадной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. Но на подступах к городу гитлеровские войска встретили упорное сопротивление. 1100 дней оккупации - это 1100 дней самоотверженной, героической борьбы с гитлеровскими захватчиками, констатируют местные обозреватели.

Белорусская столица была оккупирована, но не покорена. В результате блестящей Белорусской операции при взаимодействии 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов и при поддержке партизан 3 июля 1944 года Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В этот день, который стал праздником освобождения всей страны, белорусский народ традиционно отдает дань уважения героизму и стойкости солдат, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал страну из руин.

Грандиозный смотр войск столичного гарнизона и массовый театрализованный эпизод "Беларусь гераічная" состоятся сегодня в Минске, информирует БЕЛТА. В небе над столицей в вечерние часы пролетят современные боевые самолеты и вертолеты военной авиации Союзного государства. Горожане и гости столицы увидят учебно-боевые самолеты Л-39 и Як-130, вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26.

Особенностью воздушного марша в этом году будет участие российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, звена боевых вертолетов Ка-52, фронтовых бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ.

Затем по площади в парадном строю пройдут парадные расчеты, 25 пеших и 24 - с военной техникой. Знаменные группы пронесут перед трибунами Знамя Победы, Государственный флаг Беларуси и флаг СССР, за ними проследуют штандарты фронтов, освобождавших республику.

Впервые в едином праздничном строю будут и боевые знамена партизанских формирований времен войны. Ведь на начало операции "Багратион" на территории Беларуси действовало 148 партизанских бригад и 53 отдельных партизанских отряда. Кроме того, в параде примут участие и три расчета военнослужащих-женщин: два от Вооруженных Сил и один от Министерства внутренних дел. А возглавит праздничную колонну по традиции легендарный советский танк Т-34 - символ Великой Отечественной войны.

Всего в военном параде, уточняет агентство, примут участие более пяти тысяч военнослужащих, в составе механизированной колонны - более 280 единиц колесной и гусеничной техники, а в воздушном строю - около 50 самолетов и вертолетов.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в торжествах планируется участие военнослужащих Азербайджана, Армении, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

После парада состоится массовый театрализованный эпизод "Беларусь гераічная", который продемонстрирует борьбу белорусского народа за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, запланирована акция "Споем гимн вместе". Ее финальным аккордом станет праздничный салют. А затем у обелиска "Минск - город-герой" жителей и гостей столицы будет ожидать гала-концерт.