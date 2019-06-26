Как в Беларуси отпразднуют День Независимости

Особое настроение, колорит и масштаб празднованию Дня Независимости Беларуси добавляет в этом году юбилейная дата: 75-ая годовщина освобождения Красной армией республики от немецко-фашистских захватчиков. Цикл юбилейных мероприятий откроет концерт во Дворце Республики 2 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство культуры РБ.

Он представит собой яркое, сценическое действо с использованием новейших технических средств с тщательно подобранным видеоконтентом, пояснила представитель отраслевого министерства Инна Адамович. Перед зрителями выступят заслуженные и народные артисты Беларуси, в том числе Ядвига Поплавская, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры".

На торжественное собрание во Дворец Республики приглашены высшие должностные лица, руководители государственных органов, ветераны войны и труда, иностранные гости и ветераны войны из-за рубежа, представители молодежи и деятели культуры и искусства, известные спортсмены. Кстати, по данным столичных властей, в Минске сегодня проживают 1732 ветерана Великой Отечественной войны и чуть более двух тысяч лиц, пострадавших от последствий войн, - бывшие узники, получившие инвалидность с детства.

С учетом юбилейной даты, информирует агентство, торжества 3 июля пройдут в совершенно новом формате. Их откроет шествие памяти "Беларусь помнит!", которое станет финальным событием одноименной республиканской акции, которая стартовала в мае накануне Дня Победы. К монументу Победы будет возложена гирлянда, цветы и венки.

А всего около 80 праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, пройдут в этот день в городе-герое, как в его центре, так и в парковых зонах и микрорайонах. На территории Верхнего города, например, готовятся концерты мастеров искусств в рамках летнего музыкально-туристического сезона. Еще одним местом притяжения станет Троицкое предместье, где все желающие смогут увидеть на динамических дисплеях "Фильм о Республике Беларусь", ленты "Площадь Победы", "Обелиски. Курган Славы", "Отзвук минувшей войны".

А ровно в 21:00, как уже сообщал "СОЮЗ", запланирован военный парад, который в этом году начнется с пролета авиации над столицей. В небе над Минском горожане и гости столицы увидят современную авиационную технику Союзного государства: учебно-боевые самолеты Л-39 и Як-130, вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26.

Затем у обелиска "Минск - город-герой" всех желающих будет ожидать гала-концерт. В его программе - всенародно любимые песни в исполнении лучших отечественных исполнителей, планируется также выступление Риты Дакоты и Тимы Белорусских.

Праздничные мероприятия состоятся и во всех шести областях, там пройдут торжественные возложения цветов, собрания, концерты, чествования ветеранов, тематические выставки и многое другое.