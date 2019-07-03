Брянские власти поддержат семью погибшего подводника

Руководство Брянской области окажет помощь семье подводника Дмитрия Соловьева из города Почепа, погибшего в Баренцевом море.

В пресс-службе правительства Брянской области сообщили, что губернатор Брянской области Александр Богомаз и правительство региона выразили соболезнования родным погибшего в Баренцевом море члена экипажа глубоководного судна - капитана второго ранга Дмитрия Александровича Соловьева и заявили о готовности оказать его семье всю необходимую помощь.

- Дмитрий Александрович - уроженец города Почепа Брянской области, окончил высшее военно-морское училище в Санкт-Петербурге и служил в городе на Неве. У него остались супруга и ребенок. Родители и сестра Дмитрия Соловьева выехали в Санкт-Петербург, мы с ними на связи. Семье будет оказана вся необходимая помощь, в том числе финансовая, - рассказали в пресс-службе облправительства.

Капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву было 37 лет.

14 членов экипажа глубоководного аппарата погибли 1 июля в результате пожара, возникшего во время батиметрических исследований морского дна в интересах Военно-морского флота.