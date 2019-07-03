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03.07.2019 14:06
Рубрика: Дороги

Открыто движение по новому участку дороги М11 от Клина до Твери

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Аркадий Колыбалов
Строящаяся скоростная платная трасса М11, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, 3 июля стала длиннее на один участок. Открыто движение на отрезке дороги с 97-го по 149-й километр - от Клина до Твери. Об этом сообщает государственная компания "Автодор".

От МКАД до Клина по уже построенным участкам платной дороги водители могли доехать примерно за полчаса. Еще примерно столько же или чуть больше времени придется потратить на путь до Твери. Таким образом, дорога до областного города на машине займет чуть больше часа. И сегодня это самый короткий путь в Тверь.

Фото: ТАСС
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Разрешенная скорость движения на открытом участке - 110 км/час, впоследствии ее увеличат до 130 км/ч. На всем его протяжении организовано четырехполосное движение, дорога оснащена разделяющим встречные направления ограждением и освещением. Экипажи аварийных комиссаров круглосуточно готовы прийти на помощь автомобилистам в случае любой нештатной ситуации. Вызвать комиссара можно по короткому номеру *2011.

На участке построено две транспортные развязки, в том числе съезд в направлении Завидово и Конаково на 124-ом километре. Стоимость проезда днем на легковом автомобиле по новому 52-километровому участку при оплате наличными или банковской картой составит 130 рублей. При использовании транспондера T-pass цена составит 104 рубля. Ночной тариф - с 1:00 до 06:00 - составит 90 (при оплате наличными) и 50 (с транспондером) рублей соответственно.

Если проехать по М11 только до трассы на Козлово (124-й км), чтобы съехать в Завидово, Мокшино или Конаково, то нужно будет заплатить 70 рублей, с транспондером - 56.

#дороги