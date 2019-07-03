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Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ встал: к проблеме подключаются власти

Текст: Евгений Костин
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

ПАО "АвтоВАЗ" приняло решение об остановке конвейера на двух сборочных площадках - в Тольятти и Ижевске.

Как отметили в АвтоВАЗе, это связано с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срыву самих поставок необходимых комплектующих со стороны одного из поставщиков (ООО "Завод Автокомпонент").

Фото: Пресс-служба УАЗ.
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АвтоВАЗ со своей стороны делал всё возможное, чтобы не допустить возникновения сложившейся ситуации. В настоящее время компания целенаправленно работает над скорейшим возобновлением производства. Пока же заводы перешли на режим вынужденного простоя с оплатой 2\3 от заработной платы.

"Сложившаяся ситуация не стала неожиданной, это результат затяжных переговоров, которые ведутся с октября и до сих пор не завершены", - заявила пресс-служба "Автокомпонента". Отмечается, что Группе компаний "Автокомпонент" не удалось договориться с АвтоВАЗом о ценах на детали.

Приостановка производства на АвтоВАЗе вызвала широкий общественный резонанс, и инцидент не мог быть не замечен властями. Как сообщает пресс-служба губернатора Самарской области, Дмитрий Азаров провёл рабочую встречу по этому вопросу с главой Нижегородской области Глебом Никитиным, на которой "обсудили пути его решения".

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Напомним, на предприятии "Lada Ижевск" налажен выпуск автомобилей семейства Vesta, на тольяттинской площадке производятся автомобили Granta, Xray, Largus, Lada 4x4, а также ряд моделей Альянса: Renault Sandero, Sandero Stepway, Logan, Datsun on-DO и mi-DO.

Нижегородский "Автокомпонент" является крупным поставщиком изделий из пластмасс и полимерных композитов: торпедо, бамперов, топливных баков, деталей экстерьера и салона, отопителей и климат-систем, корпусов зеркал заднего вида. Конвейерные поставки налажены на предприятия Ford, Skoda, Volkswagen, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, GM-Avtovaz и другие.

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#Lada