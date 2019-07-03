АвтоВАЗ встал: к проблеме подключаются власти

ПАО "АвтоВАЗ" приняло решение об остановке конвейера на двух сборочных площадках - в Тольятти и Ижевске.

Как отметили в АвтоВАЗе, это связано с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срыву самих поставок необходимых комплектующих со стороны одного из поставщиков (ООО "Завод Автокомпонент").

АвтоВАЗ со своей стороны делал всё возможное, чтобы не допустить возникновения сложившейся ситуации. В настоящее время компания целенаправленно работает над скорейшим возобновлением производства. Пока же заводы перешли на режим вынужденного простоя с оплатой 2\3 от заработной платы.

"Сложившаяся ситуация не стала неожиданной, это результат затяжных переговоров, которые ведутся с октября и до сих пор не завершены", - заявила пресс-служба "Автокомпонента". Отмечается, что Группе компаний "Автокомпонент" не удалось договориться с АвтоВАЗом о ценах на детали.

Приостановка производства на АвтоВАЗе вызвала широкий общественный резонанс, и инцидент не мог быть не замечен властями. Как сообщает пресс-служба губернатора Самарской области, Дмитрий Азаров провёл рабочую встречу по этому вопросу с главой Нижегородской области Глебом Никитиным, на которой "обсудили пути его решения".

Напомним, на предприятии "Lada Ижевск" налажен выпуск автомобилей семейства Vesta, на тольяттинской площадке производятся автомобили Granta, Xray, Largus, Lada 4x4, а также ряд моделей Альянса: Renault Sandero, Sandero Stepway, Logan, Datsun on-DO и mi-DO.

Нижегородский "Автокомпонент" является крупным поставщиком изделий из пластмасс и полимерных композитов: торпедо, бамперов, топливных баков, деталей экстерьера и салона, отопителей и климат-систем, корпусов зеркал заднего вида. Конвейерные поставки налажены на предприятия Ford, Skoda, Volkswagen, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, GM-Avtovaz и другие.