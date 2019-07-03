Известный футболист Андрей Аршавин развелся с женой Алисой Казьминой. Брак расторгли в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга. Длился он почти три года.

Об этом сообщила адвокат Виктория Савицкая, пишет РИА Новости. Она добавила, что решение законное и обоснованное. По суду, общий ребенок останется жить с материью.

В последний год было достаточно много скандалов вокруг семьи Аршавиных. Алиса даже обращалась в полицию и ФСБ по поводу якобы угроз со стороны мужа, в которых он пугал ее возбуждением уголовных дел и лишением свободы. Потом Аршавин забрал у жены автомбиль и требовал с нее миллион евро.

"РГ" писала и о возбуждении уголовного дела по трем статьям против Казьминой Генеральной прокуратурой Казахстана. Алиса грозилась отрезать модели Ольге Семеновой пальцы. Поводом стала появившаяся в интернете видеозапись, на которой Аршавин был запечатлен с Семеновой в ресторане. Сам футболист тогда заявлял, что не понимает, за что его жену могут преследовать.

Кстати, Аршавин до официального брака с Алисой Казьминой жил в гражданском с телеведущей Юлией Барановской. У них трое общих детей.