В Мурманске прошел митинг памяти погибших подводников

Сегодня в Мурманске прошел митинг памяти подводников, погибшим во время пожара на глубоководном аппарате. Он состоялся возле мемориала морякам, погибшим в мирное время.

В митинге участвовали депутаты Мурманской областной Думы, представители областного правительства и ветераны-подводники.

- Имена и фамилии погибших будут размещены на памятной доске, - заявил вице-адмирал Юрий Бояркин.

Первого июля 14 членов экипажа глубоководного аппарата стали жертвами пожара, который возник во время батиметрических исследований морского дна, сообщили в Минобороны. Свои соболезнования по поводу трагедии выразил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.