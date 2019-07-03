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03.07.2019 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пилот рухнувшего на Кубани самолета не имел прав на управление

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Пилот самолета "Икар", рухнувшего 8 июня в районе хутора Фортштадт Новокубанского района Краснодарского края, выполнял тренировочный полет без действующего свидетельства и судовой документации на борту. Об этом рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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Как уже сообщалось, в день полета пилот, житель кубанского горда Абинска, совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя и был госпитализирован. Правда, тогда воздушное судно назвали частным двухместным легкомоторным самолетом Як-52, принадлежавшим общественной некоммерческой организации.

Кавказская транспортная прокуратура возбудила в отношении пилота дело об административном правонарушении по части 4 статьи 11.5 КоАП РФ ("Управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им").

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта привлекло пилота к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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