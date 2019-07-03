В парламенте РФ назвали вынужденной мерой приостановление ДРСМД

В обеих палатах парламента поддержали решение президента России Владимира Путина подписать закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это именно зеркальный ответ на действия США, подчеркнули парламентарии.

В частности, об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

- Они из договора вышли, мы же его приостановили. Вместе с тем уговаривать и упрашивать мы никого не намерены, в любой момент они могут вернуться к его исполнению, - заявил депутат, которого цитирует RT.

Именно из-за действий США структура европейской безопасности находится под угрозой, добавил Швыткин.

Возвращение к договору возможно только после устранения Вашингтоном всех нарушений, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Парламентарий напомнил, что до 2 августа еще есть время для сохранения договора.

"Ликвидация ДРСМД будет нести далеко идущие последствия, в том числе для СНВ и договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Косачев в комментарии РИА Новости.

Закон, о котором идет речь, был принят Госдумой 18 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня. В документе уточняется, что решение о возобновлении Россией действия договора будет приниматься главой государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.