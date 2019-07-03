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03.07.2019 01:23
Рубрика: ПДД

В России проведут детальный анализ правил дорожного движения

Текст: Андрей Полухин
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ГИБДД создаст межведомственную рабочую группу, которая проведет детальный постатейный анализ правил дорожного движения. Целью станет внесение предложений об оптимизации ПДД. Об этом заявил руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников.

Накануне глава ГИБДД принял участие в программе "Вместе за безопасность" на "Авторадио", где и рассказал о нескольких важных инициативах в сфере безопасности дорожного движения.

Фото: Photoxpress
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По словам Черникова, рабочая группа "на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению", говорится в сообщении ГИБДД в Instagram.

Черников также напомнил о реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения". В его рамках, в частности, обучат родителей из 100 городов страны правилам перевозки детей в машине.

Ранее о необходимости анализа ПДД заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

"Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию ПДД", - отметил он, признав, что даже сотрудники ГИБДД "достаточно сложно находят подпункты и параграфы" в современной редакции правил дорожного движения.

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#ПДД