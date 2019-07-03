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03.07.2019 12:15
Рубрика: Страхование

Воронин: 95% обращений автовладельцев к финомбудсмену связаны с ОСАГО

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Служба финансового уполномоченного с 1 июня получила 2390 обращений клиентов страховщиков. 95 процентов касаются договоров ОСАГО. Об этом сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин на XVII Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Средний размер требований - в пределах 181 тысячи рублей, уточнил Воронин. Он добавил, что на сайте финансового омбудсмена потребители страховых услуг создали 3906 личных кабинетов.

"Это больше числа поступивших обращений, - отметил Воронин. - Это значит, что потребителей готовятся подать обращения, но, соблюдая требования закона, ждут решения страховой компании".

Лидерами по числу обращений являются Краснодарский край, Москва и Нижегородская область, добавил Воронин.

Институт финансового омбудсмена заработал на страховом рынке 1 июня. Автовладельцы, имеющие претензии к страховой компании по автострахованию (ОСАГО, КАСКО, ДСАГО), должны обращаться к уполномоченному для досудебного урегулирования спора.

Это обращение бесплатно. Заявление можно отправить через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного. Решение уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией.