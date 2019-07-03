Журналисты пожаловались на угрозы по делу об убийстве Хачатуряна

Заместитель главы общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачева и ее коллега обратились в правоохранительные органы с жалобой на угрозы, связанные с резонансным делом об убийстве Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство указывает, что в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве подтвердили факт подачи заявлений в дежурную часть от журналистов. Там отмечается, что "в их адрес поступили угрозы расправы, связанные с профессиональной деятельностью".

В полиции не уточнили имена заявителей, а также того, кто якобы им угрожал. Однако источник агентства подтвердил, что речь идет о Еве Меркачевой. Ранее она сама рассказала, что получила угрозы от племянника убитого Михаила Хачатуряна - Арсена.

Напомним, убийство было совершено 27 июля 2018 года. В нем обвиняются три сестры Хачатурян, которые, по версии следствия, зарезали своего отца в московской квартире. Им грозит от 8 до 20 лет колонии. При этом защита девушек утверждает, что их отец долгие годы избивал дочерей и даже применял к ним "сексуальное насилие".