Банк "Открытие" изменил слоган с "государственного" на "надежный"

Слоганом рекламной кампании банка "Открытие" станет "Надежный банк нашего времени", сообщил журналистам президент-предправления "Открытия" Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.

Первоначальный слоган был сформулирован как "Государственный банк нашего времени". Он противоречил рекомендациям Банка России и ФАС о том, чтобы госбанки не использовали в своей рекламе факт государственного участия в их капитале как свидетельство повышенной надежности или каких-то других преимуществ.

После резкой критики слогана со стороны Банка России "Открытие" заявило, что учтет позицию ЦБ как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании обновленный слоган.