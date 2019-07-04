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04.07.2019 18:36
Рубрика: В мире

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом

Текст: Александр Ленин

Генеральная прокуратура Грузии усмотрела признаки мятежа в протестных акциях в Тбилиси. К таким выводам следователи пришли после работы с очевидцами событий.

Фото: РИА Новости.
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"На основании проведенных к этому этапу дополнительных следственных действий, добытых доказательств и анализа показаний десятков свидетелей, следственный орган пришел к выводу, что в ночь с 20 на 21 июня отдельные лица планировали насильственное свержение государственной власти", - заявил представитель генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе, которого цитирует грузинское телевидение.

По словам чиновника, захват парламента был первой фазой более масштабной операции. Впоследствии протестные действия должны были распространиться на другие города. Правоохранители успели нейтрализовать преступников. В настоящее время расследование продолжается.

"Исходя из высокого общественного интереса, доводим до вашего сведения, что генеральная прокуратура и МВД продолжают интенсивное расследование по фактам организации группового насилия, руководства и участия в нем", - уточнил Кацитадзе.

В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария. Полицейские были вынуждены применить против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В ходе беспорядков пострадали около 240 человек.

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Поводом к массовым протестам стала ситуация на открытии сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Заседание проходило в зале парламента Грузии под председательством российского депутата Сергея Гаврилова. По инициативе организаторов делегат из РФ занял кресло спикера грузинского законодательного органа, что спровоцировало недовольство местной оппозиции, представители которой сорвали мероприятие и вывели людей на улицы.

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