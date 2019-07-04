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04.07.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Какими будут доллар и евро по итогам первой недели июля

Текст: Георгий Панин
Анна Бодрова, старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":

- Валютный рынок успел получить к настоящему времени все ожидавшиеся катализаторы. Инвесторы так долго ждали и очень быстро отыграли всю информацию.

Фото: РИА Новости
Экономист сказал, когда рубль вернется к более высокому курсу

Саммит G20 состоялся, напряженности по поводу отсутствия диалога между США и Китаем стало меньше, поскольку стороны готовы вернуться за стол переговоров. Минфин России продолжает проводить еженедельные аукционы, на которых ОФЗ пользуются хорошим спросом, и это поддерживает рубль. Нерезиденты, которые интересуются покупкой российского долга, вынуждены продавать валюту и покупать рубли, и эти операции очень хорошо поддерживают позиции рубля. Геополитический фон сейчас нейтрален настолько, насколько это вообще может быть в ситуации с Россией под санкциями. Это хорошо для национальной валюты.

Фото: iStock
Названы два периода ослабления рубля летом и осенью

Внутренние новости выходят не самыми сильными, это стоит признать, но рубль очень вяло реагирует на них.

Деловая активность в сфере услуг в России в июне ушла ниже 50 пунктов, что означает сокращение активности отечественного бизнеса в принципе. Это связано с низкой платежеспособностью населения, которая тянет за собой снижение новых заказов.

В целом для экономики это неприятный сигнал. Инфляция в стране пока сдержанная, единичные всплески цен на топливо пока не отражаются на общем показателе, но, думается, это вопрос времени.

В следующую пятницу, 12 июля, заседает мониторинговый комитет ОПЕК и ОПЕК+, но в большей степени это формальная встреча. Рынок уже получил всю необходимую информацию от картеля и стран, примкнувших к соглашению, и полностью учел ее в ценах. Сырьевая добыча останется под контролем в следующие 9 месяцев, и это дает баррелю Brent шанс стабилизироваться в пределах 60-70 долларов. Для рубля это вполне нейтральный диапазон.

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
Аналитики рассказали о будущем доллара

До конца этой недели доллар имеет шансы торговаться в диапазоне 63-64 рубля, причем, чем дальше, тем больше шансов на проход в область 64. Сегодня США отдыхают по случаю Дня Независимости, значимой статистики не будет, рыночная волатильность тоже окажется сглаженной. В пятницу активность в торги может и вернуться, но фактор финала недели будет сдерживать биржевой энтузиазм.

Евро в паре с рублем до конца первой недели июля останется в коридоре 71,30-72,25 рубля. В том случае, если в ближайшее время евровалюта сможет закрепиться над отметкой 71,85 рубля, "быкам" будет открыта дорога выше 72 рублей.

Учитывая, что евро сам по себе в паре с "россиянином" выглядит совсем не впечатляюще, текущий незначительный отскок оценивается достаточно уверенным.

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